Исхудавшая Волочкова сняла с себя все: ножку задирает, худобой сверкает

Экс-звезда Большого театра Анастасия Волочкова готовится к новому шоу. Балерина решила, что недостаточно стройна и худа, поэтому села на диету, хотя и раньше не отличалась повышенным аппетитом.

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От слов Волочкова перешла к делу, и уже продемонстрировала свои новые пропорции. Она заметно исхудала, но это не остановило ее от похода на аппаратные процедуры по снижению объемов.