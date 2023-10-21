Исхудавшая Волочкова сняла с себя все: ножку задирает, худобой сверкает

Экс-звезда Большого театра Анастасия Волочкова готовится к новому шоу. Балерина решила, что недостаточно стройна и худа, поэтому села на диету, хотя и раньше не отличалась повышенным аппетитом.
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От слов Волочкова перешла к делу, и уже продемонстрировала свои новые пропорции. Она заметно исхудала, но это не остановило ее от похода на аппаратные процедуры по снижению объемов.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
Возлежав на столе, балерина решила красиво пофотографироваться. Она сняла с себя всю одежду, прикрылась пледом, но решила, что недостаточно просто позировать. И задрала ножку, предъявляя тонюсенькие лодыжки.
Поклонники запереживали, что в этот раз артистка уж очень сильно похудела. И советуют ей уже остановиться.