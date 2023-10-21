«Родился, чтобы любить Вику»: стало известно, кем является «папик» Бони

Виктория Боня. Фото: Global Look Press

Мужчина рассказал, как они познакомились.

43-летняя Виктория Боня улетела отдыхать на море и представила людям своего бойфренда. Экс-звезда «Дома-2» сфотографировала его со спины, мол, вот он, мой папик, чем вызвала волну обсуждений в Сети.

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Люди быстро вычислили, кто – этот загадочный брюнет. И им оказался 30-летний Руслан Гасанов, уроженец Якутии. Вопреки своему принципу не встречаться больше с русскими мужчинами, Боня с Русланом, оказывается, вместе довольно долго. Об этом сообщил сам бойфренд.

«Чтобы вам было понятно и проще, я родился, чтобы любить Вику. Наши отношения продолжаются более двух лет, плюс-минус», - поведал Руслан сайту Woman.

Выяснилось, что познакомилась пара в Израиле. Гасанов отказался рассказывать о себе, но не стал отрицать, что уже был женат. По его словам, ему удалось сохранить хорошие отношения с бывшей женой. Боня уверяет, что мужчина - не русский, а цыган.

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