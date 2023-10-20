«Плюс один в нашей команде»: возлюбленная Владимира Селиванова рассказала о скором пополнении в их семье

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов поделился подробностями личной жизни и беременности возлюбленной Александры Калмыковой.
Напомним, несколько месяцев назад стало известно о новом романе Селиванова. Его избранницей стала блогер Александра Калмыкова.
А теперь Калмыкова заявила о своей беременности. Знаменитость ждет ребенка от Селиванова.
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«Когда два любящих сердца сливаются в одно! Плюс один в нашей команде. Великое счастье! Спасибо папарацци в Турции, что опередили нас с новостью», – рассказала избранница артиста в своем микроблоге.
Беременная Александра Калмыкова и Владимир Селиванов. Фото: соцсети
К слову, у Калмыковой уже есть две дочки от прошлых отношений. С девочками Владимир Селиванов без труда нашел общий язык.