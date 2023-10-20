«Это нечто»: Ксения Бородина посмеялась над своими нарядами эпохи нулевых

Ксения Бородина. Фото: соцсети 

Телеведущая не так давно сменила стиль в одежде.

Бывшая жена блогера Курбана Омарова – Ксения Бородина –  рассказала, как относится к своим прежним нарядам.

Бородина показала, как одевалась в нулевых. У Ксении ее прежний стиль вызывает лишь смех.

«Если вы думаете, что стиль в одежде не так важен, просто вспомните эти фото. Личико детское, но мои прикиды 15-20-летней давности – это нечто», – отметила Бородина.

Ксения Бородина и ее образы нулевых. Фото: соцсети 

«Какой бы дикой сейчас не была мода, нулевые ничем не перебить. А эта мода на хвостики и колоски... До сих пор вздрагиваю. Еще помню цветочные ободки, колье-воротники и кроссовки на танкетке», – добавила телеведущая в своем микроблоге.

В последнее время Ксения Бородина начала сотрудничать со стилистом Алеко Надиряном, который ранее составлял образы для модели Анастасии Решетовой. И теперь Алеко и Ксения стали хорошими друзьями.

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