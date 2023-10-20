«Это нечто»: Ксения Бородина посмеялась над своими нарядами эпохи нулевых

Бывшая жена блогера Курбана Омарова – Ксения Бородина – рассказала, как относится к своим прежним нарядам.
Бородина показала, как одевалась в нулевых. У Ксении ее прежний стиль вызывает лишь смех.
«Если вы думаете, что стиль в одежде не так важен, просто вспомните эти фото. Личико детское, но мои прикиды 15-20-летней давности – это нечто», – отметила Бородина.
Ксения Бородина и ее образы нулевых. Фото: соцсети
«Какой бы дикой сейчас не была мода, нулевые ничем не перебить. А эта мода на хвостики и колоски... До сих пор вздрагиваю. Еще помню цветочные ободки, колье-воротники и кроссовки на танкетке», – добавила телеведущая в своем микроблоге.
В последнее время Ксения Бородина начала сотрудничать со стилистом Алеко Надиряном, который ранее составлял образы для модели Анастасии Решетовой. И теперь Алеко и Ксения стали хорошими друзьями.