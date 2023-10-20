Умерла чемпионка мира по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Спортсменке было 58 лет.

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Муж Анфисы Анатольевны сообщил, что его жену госпитализировали еще 15 октября. Она несколько дней находилась в отделении реанимации. Но медики оказались бессильны, женщина умерла 19 числа вечером.

Резцова была трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам и двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону. Несколько лет она являлась единственной женщиной, которая достигла таких высот сразу в 2-х зимних видах спорта.

По предварительной информации, смерть наступила из-за остановки сердца. Проблемы со здоровьем начались еще весной 2023 года. В марте Анфиса Анатольевна перенесла первый сердечный приступ.

Источник: Telegram-канал Mash