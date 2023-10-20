«Полтора года не снимался»: Хабенский крайне удивился тому, что стал лучшим актером по мнению россиян

Согласно опросу ВЦИОМ, Константин Хабенский, Сергей Безруков и Владимир Машков второй год подряд составляют тройку лучших актеров по мнению россиян. За них проголосовало 12%, 11% и 11% респондентов соответственно.

На пресс-конференции 20 октября журналисты поинтересовались у Хабенского, как он относится к такому признанию.

«Я был крайне удивлен. Искренне крайне удивлен, — цитирует актера ТАСС. — Полтора года не снимался (в кино. — Прим. авт.). Видимо, это тот шлейф наработанного материала, то эхо, которое до сих пор носится по горам. Спасибо большое зрителям, которые так сегодня считают».

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Отмечается, что за Хабенского чаще голосуют женщины (15% против 7% голосов от мужчин) и зрители в возрасте от 35 до 44 лет (18%).