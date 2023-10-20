«Говорю это искренне...»: Татьяна Буланова рассказала, как относится к новой избраннице Владислава Радимова

Татьяна Буланова отреагировала на новую возлюбленную своего бывшего мужа Владислава Радимова.
Напомним, этим летом певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Ее мужем стал молодой бизнесмен Валерий Руднев.
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И на это торжественное событие бывший муж Татьяны Булановой отреагировал необычным образом. Он опубликовал снимок со своей новой избранницей.
Поклонники футболиста Владислава Радимова и исполнительницы Татьяны Булановой считают, что спортсмен решил показать, что в его личной жизни тоже все хорошо.
Но Буланова не согласилась с такими доводами.
Владислав Радимов с новой избранницей. Фото: соцсети
«Здоровья им и счастья. Пусть у него все сложится в жизни. Говорю это искренне, без сарказма. Честно говоря, у меня другая версия, почему Владислав выложил такое фото. Накануне была передача, в которой принимала участие Дана Борисова. Она там сказала, что они с Владом переписываются, тесно общаются и он ей нравится. Скорее всего, из-за этого он решил успокоить свою девушку, а вовсе не из-за моей свадьбы», — заключила Татьяна Буланова.
Об этом артистка сообщила в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».