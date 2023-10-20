«Говорю это искренне...»: Татьяна Буланова рассказала, как относится к новой избраннице Владислава Радимова

Татьяна Буланова отреагировала на новую возлюбленную своего бывшего мужа Владислава Радимова.

Напомним, этим летом певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Ее мужем стал молодой бизнесмен Валерий Руднев.

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И на это торжественное событие бывший муж Татьяны Булановой отреагировал необычным образом. Он опубликовал снимок со своей новой избранницей.