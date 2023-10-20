Суд поставил точку в разводе Гуфа и Юлии Ковалевой

Развод между рэпером Гуфом и его второй женой, моделью Юлией Ковалевой официально завершен. 20 октября суд в Москве удовлетворил желание девушки. Об этом журналистам рассказал адвокат артиста Сергей Жорин.
«На данный момент каких-либо иных споров у сторон нет, — цитирует юриста ТАСС. — Все остальные вопросы, связанные с воспитанием детей, в том числе и содержанием стороны решили во внесудебном порядке, что я со своей стороны искренне приветствую».
Журналисты уточнили кругу близких друзей музыканта, что Юлия пока не стала менять фамилию рэпера.
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Напомним, пара сыграла свадьбу в декабре 2021 года, а 26 мая 2022-го у супругов родилась дочь Тина. Однако семейное счастье не продлилось и пары лет.