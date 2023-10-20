Суд поставил точку в разводе Гуфа и Юлии Ковалевой

Развод между рэпером Гуфом и его второй женой, моделью Юлией Ковалевой официально завершен. 20 октября суд в Москве удовлетворил желание девушки. Об этом журналистам рассказал адвокат артиста Сергей Жорин.

«На данный момент каких-либо иных споров у сторон нет, — цитирует юриста ТАСС. — Все остальные вопросы, связанные с воспитанием детей, в том числе и содержанием стороны решили во внесудебном порядке, что я со своей стороны искренне приветствую».

Журналисты уточнили кругу близких друзей музыканта, что Юлия пока не стала менять фамилию рэпера.