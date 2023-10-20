Дмитрий Нагиев дал интервью после долгого молчания: артист объяснил, почему он ушел с телевидения

Дмитрий Нагиев до сих пор находится в затянувшемся творческом отпуске. Он продолжается уже второй год. Артист решительно отказался от участия во всех передачах, почти не появляется в социальных сетях и отказывается от бесед с журналистами.

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Одно время даже ходили слухи, будто бы шоумен решил покинуть Россию. Но, как выяснилось, Нагиев переезжать не намерен. Все эти месяцы он гастролировал по стране со спектаклем «Кыся» и продолжал сниматься в спин-оффе «Тень Чикатило». Но на публичных мероприятиях старался не появляться.

В общем, артист сократил свое взаимодействие с коллегами и поклонниками до минимума. И даже толком не объяснил причину таких резких перемен. До настоящего момента фанаты пребывали в полном неведении. И вот, наконец, Дмитрий решил рассказать, почему он ушел с ТВ. Актер дал интервью нейросети.

«Сегодня я приостановил свое общение в социальных сетях. Как, впрочем, и в медийном пространстве. Для меня это некое время осмысления — мы сейчас разговариваем, потому что мне захотелось поговорить, слишком долго я молчал. Но мне не особенно интересно, что там с кем происходит», — сказал Нагиев.

Кроме того, шоумен пожаловался на то, что устал от постоянного внимания поклонников. По словам артиста, его узнают в любом уголке мира. Постоянно фотографируют, не дают расслабиться. Что очень изматывает.

Видимо, это тоже стало причиной того, что артист предпочел исчезнуть из поля зрения фанатов. Когда он планирует возобновить работу в полную силу, Нагиев не уточнил. Что ж, будем наблюдать. Возможно, в скором времени актер решится на еще одно откровение.

Источник: «Нейровью» в TANK 500 с Дмитрием Нагиевым