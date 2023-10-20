Барби и Уэнздэй под запретом: американских актеров попросили отказаться от популярных образов на Хеллоуин

Приближается Хеллоуин, и американские звезды наверняка уже заказали себе крутые костюмы. Но вот незадача — в Голливуде до сих пор продолжаются забастовки голливудского актерского профсоюза SAG-AFTRA, и все лояльные к этому протесту знаменитости должны придерживаться общих правил хунты.

А тут как раз организация выкатила требование для своих сторонников — не поддерживать костюмированным праздником персонажей крупных студий. То есть не переодеваться и не публиковать фото в образах героев франшиз, которые приносят кинокомпаниям миллионы долларов.

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Так под запрет попали самые популярные персонажи для Хеллоуина 2023 года: Барби и Кен, Уэнздэй Аддамс, а также супергерои Marvel. Профсоюз рекомендует наряжаться в общепринятые костюмы: зомби, привидения и так далее. Также можно примерить образ героя анимационного шоу.