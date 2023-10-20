«Смотрела только на него»: Бритни Спирс вспомнила в мемуарах свою измену Джастину Тимберлейку

Западные СМИ начали публиковать отрывки из готовых к выходу мемуаров Бритни Спирс «Женщина во мне». В книге певица призналась, что в начале «нулевых» изменила своему парню Джастину Тимберлейку. Правда, это было только на уровне поцелуя.

Артистка уверяет, чтобы была верна звездному бойфренду на протяжении всего периода их отношений «за одним исключением». Однажды она узнала, что Джастин якобы изменил ей, и в отместку устроила загул с танцором Уэйдом Робсоном.

«Мы вышли вечером на улицу и пошли в испанский бар. Мы танцевали и танцевали. Я целовалась с ним той ночью», — цитирует мемуары Бритни газета The Sun.

Примечательно, что Спирс тогда рассказала Тимберлейку о своем маленьком приключении, и они «согласились оставить это в прошлом», поскольку за все годы их совместной жизни она «смотрела только на него».

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Напомним, две поп-звезды встречались в 1997–2002 годах. В своей книге Бритни отметила, что Джастин расстался с ней текстовым сообщением.