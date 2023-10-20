Взял новую высоту: Костомаров показал тренировку в бассейне

Фигурист Роман Костомаров продолжает реабилитацию после протезирования ампутированных конечностей. Он покоряет одну вершину за другой, уже не только катается на коньках, но и водит автомобиль, а также научился плавать.
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Свою тренировку в бассейне Костомаров снял на видео. Он погрузился в воду, не снимая протезов на ногах. А вот руки освободил, и смог проплыть дистанцию с легкостью. Сделал это фигурист под песню Григория Лепса.
Олимпийский чемпион лишился конечностей в результате некроза стоп и кистей рук. Он зимой попал в реанимацию, врачи боролись за его жизнь, но пневмония обернулась осложнениями. Костомаров смог победить диагноз, но теперь учится жизнь заново с новыми руками и ногами. Кстати, ради приобретения бионического протеза правой верхней конечности он даже продал свой японский мотоцикл.