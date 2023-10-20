Анна Семенович задрала юбку, оголив ядреные бедра: бесстыдство прямо на берегу

Певица Анна Семенович несколько недель отдыхает в Турции, дразня подписчиков в соцсетях пляжным контентом. Отпуск подходит к концу, но артистка не унывает. Совсем скоро она встретится с поклонниками на концерте в Москве.
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Перед тем как паковать чемоданы, Семенович поспешила снова на берег. Солнце, море, жара вдохновили Анну позировать перед камерой в довольно откровенных ракурсах.
Певица решила взбудоражить отдыхающих на пляже и задрала юбку так, что оголила бедра до самого их основания. Ничуть не стесняясь ядреных телес, звезда довольно улыбнулась и томно посмотрела в кадр.
Анна Семенович. Фото: соцсети
Поклонники в комментариях порадовались за звезду и пожелали ей скорейшего возвращения домой. Так как очень соскучились по московскому контенту.
«Анют, ну вот умеешь отдыхать от души!», «Анюта, ты прелесть», «Королева красоты», «Богиня», «Без макияжа огонь!» - пишут люди.