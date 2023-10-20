Убитый горем Стас Намин высказался о пасынке, убившем его сына и тещу: «Всегда был отморозком»

71-летний музыкант Стас Намин, настоящее имя которого Анастас Микоян, высказался о пасынке, убившем накануне его 85-летнюю тещу и 30-летнего сына, то есть своих бабушку и сводного брата.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Роман Микоян вечером 18 октября хладнокровно расправился с беззащитной Полиной Ткаченко и своим братом Артемом в коттедже на Истре, орудуя ножом. Что стало причиной этого страшного преступления, выясняет следствие. Убитый горем артист открестился от приемного сына, с которым давно не поддерживает контакт.

«Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда», - объяснил Намин «Газете.ru» ситуацию.

Приемный сын в тот роковой вечер, как выяснилось, был под воздействием запрещенных веществ. После содеянного он сам вызвал полицию. Его задержали, он уже рассказал подробности своего преступления.