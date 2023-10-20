Виктория Боня заявила, что у нее не шевелится губа и перекошено лицо после операции: «Это непросто»

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня несколько недель назад легла под нож пластического хирурга, доверив ему самое важное – лицо. И до сих пор не показала себя, интригуя фанатов результатами.

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Сейчас Боня переживает период реабилитации, и ее видели уже многие знакомые. Но фолловерам продемонстрировать результат блогер предложила за 1300 рублей в закрытом Телеграм-канале.

Между тем, заживление идет не так быстро, как бы хотела Боня. И не настолько гладко, судя по ее впечатлениям. Поскольку она потеряла подвижность.

«Я не жалею об операции. Просто мне тяжело, когда губа не шевелится. Длительный период восстановления. Это не интрига, у меня все еще перекошено лицо. Я уже сама уже дико хочу снять очки, но это непросто», - рассказала звезда соцсетей в аккаунте.

Боня надеется, что через год все встанет на свои места, и она будет красивой.