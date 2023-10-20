Сбежавшего из Израиля Галкина* уличили в новом предательстве: не изменяет себе

Шоумен Максим Галкин* вопреки заявлениям о том, что остается в Израиле и никуда не бежит, все-таки покинул страну.

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Подписчики в соцсетях клеймят мужа Пугачевой за его бегство и выводят на чистую воду, пишет kp.ru. Оказалось, что Галкин* после пафосных речей о том, что, мол, он остается с Израилем и помогает, достаточно скоро прихватил чемодан подмышку и улетел в другую страну. То есть прошло чуть больше недели с начала ситуации в стране, а шоумен уже сделал ноги.

Галкин* уже на Кипре. Радостный, белозубо улыбаясь, он вышел на связь с балкона своего номера в гостинице с видом на море и как ни в чем не бывало заявил, что вот он, прилетел в Лимассол. Повод, по мнению шоумена, самый что ни на есть весомый – у него концерт.