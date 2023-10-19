Лопырева без блузки оголила свои округлые полушария груди: лифчик вот-вот лопнет, будоражущий вид

Виктория Лопырева в свое время стала победительницей конкурса красоты «Мисс Россия». С тех пор она успела поработать телеведущей, переехать в Дубай и стать мамой сына Марка Лео. Блондинка продолжает следить за фигурой. Ее можно увидеть на светских раутах. В 40 лет она может похвастаться моложавой внешностью. Звезда регулярно оказывается в центре мужского внимания.
На этот раз Лопырева устроила смелую фотосессию. Она позировала в длинной юбке, но без блузки. Модель обнажила округлые полушария груди в лифчике на тонких тесемках. Блондинка подставила свои прелести солнцу. Виктория не привыкла прятать свои достоинства.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Виктория. Но одни заподозрили ее в фотошопе, а другие посчитали кадры слишком откровенными. «Ох, что за богиня», «А грудь так выглядит и без фотошопа?», «До чего вы красивая», «Без ретуши вас уже давно не видели», «Муж оценил кадры или вы уже не вместе?», «Завораживающий вид», — стали писать в Сети.