Лопырева без блузки оголила свои округлые полушария груди: лифчик вот-вот лопнет, будоражущий вид

На этот раз Лопырева устроила смелую фотосессию. Она позировала в длинной юбке, но без блузки. Модель обнажила округлые полушария груди в лифчике на тонких тесемках. Блондинка подставила свои прелести солнцу. Виктория не привыкла прятать свои достоинства.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».