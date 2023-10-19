Рудова в мини-платье задрала ногу, засветив свои упругие бедра: ложка черной икры во рту, слюнки текут

На этот раз Рудова решила оторваться на вечеринке. Она облачилась в платье-жакет и туфли на шпильке. Актриса подчеркнула свои стройные ножки. В какой-то момент в ее руках оказалась целая банка черной икры. Она стала есть ее ложкой. При этом Наталья задрала ножку, засветив свои упругие бедра.

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