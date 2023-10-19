Рудова в мини-платье задрала ногу, засветив свои упругие бедра: ложка черной икры во рту, слюнки текут

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных персон в стране после выхода сериала «Татьянин день». Теперь блондинка продолжает сниматься в фильмах и оказывается участницей реалити-шоу. При этом она не замужем. В 40 лет актриса следит за фигурой, покупает дорогие наряды и даже подарила маме квартиру в Москве.
На этот раз Рудова решила оторваться на вечеринке. Она облачилась в платье-жакет и туфли на шпильке. Актриса подчеркнула свои стройные ножки. В какой-то момент в ее руках оказалась целая банка черной икры. Она стала есть ее ложкой. При этом Наталья задрала ножку, засветив свои упругие бедра.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
«Ты не ты, когда голоден!» — заявила она.
Поклонники были впечатлены. Многие даже заявили, что Наталья шикует и уже не знает, как потратить деньги. Но она заверила, что вовсе не так богата, как все думают. «Ого, какие ножки», «Икру ложками ест! И никакого мужика не надо», «Ох, как же хороша», «Картина словно из фильма, а это ее жизнь», — стали писать в Сети.