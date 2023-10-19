Постройневшая Нетребко в элегантном мини-платье сразила народ в Вене: ножки-спички, а на голове люстра

На этот раз Анна захотела выйти в свет. Она направилась в концертный зал Музикферайна. Артистка облачилась в черное мини-платье с темными колготками, подчеркнув постройневшие ножки. Лук дополнили туфли и необычный головной убор, который многим напомнил японскую люстру. Нетребко продефилировала по улице в этом аутфите.

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