Постройневшая Нетребко в элегантном мини-платье сразила народ в Вене: ножки-спички, а на голове люстра

Анна Нетребко уже давно стала известной персоной. Она продолжает давать концерты и примерять новые роли. Оперная дива регулярно гастролирует по Европе. Она в свои 52 года предпочитает не сидеть на одном месте. Муж Юсиф Эйвазов и сын Тьяго зачастую составляют ей компанию. На днях звезда вернулась в Вену, где живет уже много лет.
На этот раз Анна захотела выйти в свет. Она направилась в концертный зал Музикферайна. Артистка облачилась в черное мини-платье с темными колготками, подчеркнув постройневшие ножки. Лук дополнили туфли и необычный головной убор, который многим напомнил японскую люстру. Нетребко продефилировала по улице в этом аутфите.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Оперная дива шла послушать произведения Феликса Мендельсона. Она заверила, что снимет свою шляпку, чтобы не мешать другим зрителям.
Поклонники были впечатлены образом звезды. «Вот это красота», «Ножки стали спичками», «Как вы похудели», «Образ потрясающий», «А что за люстра у вас на голове?», «Ну вы прям модница», «Выглядите очень элегантно», — стали писать подписчики.