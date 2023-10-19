Сразу миллионерша: дочь Валентина Юдашкина избавилась от квартиры отца в Нью-Йорке за внушительную сумму

Единственная наследница империи Юдашкина призналась, что ей было страшно брать в свои руки Дом моды отца. Однако в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» она также рассказала, что ей перешло много недвижимости. Теперь она владеет не только его бизнесом, но также офисом и несколькими квартирами в Москве. Более того, Валентин оставил ей солидную жилплощадь в США.

«Мы с ней распрощались. Я даже не жалею, если честно», – сказала Галина.

Речь идет про апартаменты мечты на Манхэттене, расположенные в доме на Пятой авеню напротив знаменитого Центрального парка в Нью-Йорке.

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