Сразу миллионерша: дочь Валентина Юдашкина избавилась от квартиры отца в Нью-Йорке за внушительную сумму

В мае 2023 года Валентин Юдашкин ушел из жизни. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием. У него уже была четвертая стадия, образовались метастазы, поэтому иностранные клиники не брали его в пациенты. Модельер лечился в России. А после последней операции он уже перестал работать. Дочка Галина рассказала в интервью Алене Жигаловой, что ее папа уже был другим человеком.
Единственная наследница империи Юдашкина призналась, что ей было страшно брать в свои руки Дом моды отца. Однако в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» она также рассказала, что ей перешло много недвижимости. Теперь она владеет не только его бизнесом, но также офисом и несколькими квартирами в Москве. Более того, Валентин оставил ей солидную жилплощадь в США.
«Мы с ней распрощались. Я даже не жалею, если честно», – сказала Галина.
Речь идет про апартаменты мечты на Манхэттене, расположенные в доме на Пятой авеню напротив знаменитого Центрального парка в Нью-Йорке.
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Галина Юдашкина. Фото: кадр из шоу «Алена, блин!»
Купить квартиру российского модельера захотел местный американец. По словам Юдашкиной, продать недвижимость отца было очень сложно, ведь это был кооператив.
«Получается, тебе принадлежит не только квартира, но и кусок дома. И поскольку у нас был пентхаус, то – крыша наша и квартира», – сказала она, обмолвившись, что некоторые жильцы были против сделки.
Наследница маэстро не захотела называть сумму, которую получила с продажи американской квартиры. Однако она не стала отрицать, что ценник был выше одного миллиона долларов.
«Это Нью-Йорк», – пояснила Галина.
К слову, сейчас она с семьей живет в Дубае. Там бизнес-леди снимает жилье. А в Москве она часто останавливается у мамы в большом особняке, хотя в столице у нее также есть несколько квартир.