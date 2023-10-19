Регина Тодоренко обнажила аппетитные формы в мини-бикини: без стеснения продемонстрировала свои «кокосы»

Регина Тодоренко уже давно стала известной. Она ведет разные шоу, а также пытается строить карьеру актрисы. Уже много лет телеведущая счастлива в браке с Владом Топаловым. У пары растут сыновья: Михаил и Мирослав. После вторых родов Регина практически сразу стала путешествовать и вернулась к работе. Она прикладывала усилия, чтобы вернуться в форму.
Накануне Тодоренко решила вспомнить яркие моменты этого лета. Она показала кадр, который был сделан на Сейшелах. Там телеведущая отметила день рождения. Она покрасовалась в мини-бикини на фоне пальм. Брюнетка оголила свой живот и мощные бедра. Она держала в руках кокос. Регина не побоялась предстать без макияжа.
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Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит телеведущая. Одни отметили, что после родов она быстро вернулась в форму. Другие посчитали купальник звезды слишком смелым. «Ой, Регина, какая вы сочная», «Похудели быстро!», «Ого, вот это животик», «Кажется, что вы только были беременны, и вот», «Бикини вам нельзя носить с фигурой грушей, только слитные», — стали писать в Сети.