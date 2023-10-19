Регина Тодоренко обнажила аппетитные формы в мини-бикини: без стеснения продемонстрировала свои «кокосы»

Накануне Тодоренко решила вспомнить яркие моменты этого лета. Она показала кадр, который был сделан на Сейшелах. Там телеведущая отметила день рождения. Она покрасовалась в мини-бикини на фоне пальм. Брюнетка оголила свой живот и мощные бедра. Она держала в руках кокос. Регина не побоялась предстать без макияжа.

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