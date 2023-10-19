«Он стал другим человеком»: Галина Юдашкина призналась, что происходило с ее отцом из-за болезни перед смертью

В этом году Валентин Юдашкин ушел из жизни. Длительное время он боролся с онкологическим заболеванием. Сначала казалось, что модельер пошел на поправку, но в мае он попал в больницу. Вскоре маэстро умер, что стало ударом для его семьи. Дочка знаменитости Галина теперь возглавила Модный дом. Она дала интервью, в котором раскрыла подробности произошедшего.
В беседе с Аленой Жигаловой Галина призналась, что случайно оказалась в Москве, когда ее папе стало хуже. Хоть модельер и болел, никто не подозревал, что так случится. В какой-то момент ему стало лучше, но образовались метастазы.
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Заграничные клиники не работают с таким диагнозом, поэтому он лечился в России. До 2022 года Валентин продолжал работать, создавать наряды.
«До операции на голове он работал постоянно, были съемки, интервью, показы. Он везде летал. Но после операции уже все, он не мог рисовать, не мог что-то вспомнить. Это сильно его подкосило. Он стал другим человеком. Это уже был не тот папа, которого все помнили — веселый, заводной. Он не понимал, что он уходит», — поделилась дочь маэстро.
Галина Юдашкина. Фото: кадр из шоу «Алена, блин!»
А в тот день, когда Юдашкина не стало, его родные были в больнице. По словам Галины, телефоны стали звонить уже через 15 минут, но они были шокированы и не смогли никому ответить. Но по-настоящему больно дочке кутюрье стало позже, когда уже прошли похороны. Валентин даже приходил к дочке во снах, о чем она рассказала в шоу «Алена, блин!».
Она взяла на себя бизнес, хоть и боялась подвести отца и все разрушить. Также наследница модельера заботится о маме, которая тяжело переживала смерть мужа. Марина приезжает к дочке в Дубай и нянчит внуков.