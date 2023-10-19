«Он стал другим человеком»: Галина Юдашкина призналась, что происходило с ее отцом из-за болезни перед смертью

В беседе с Аленой Жигаловой Галина призналась, что случайно оказалась в Москве, когда ее папе стало хуже. Хоть модельер и болел, никто не подозревал, что так случится. В какой-то момент ему стало лучше, но образовались метастазы.

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Заграничные клиники не работают с таким диагнозом, поэтому он лечился в России. До 2022 года Валентин продолжал работать, создавать наряды.