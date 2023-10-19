«От вас ничего не скрыть»: Клава Кока блеснула своими округлостями фигуры в смелом наряде на фоне слухов о беременности

А так как Клава не раз озвучивала свое желание иметь детей, многие сразу заподозрили ее в беременности. На фото с отпуска она не скрывала, что поправилась. Но фанаты продолжают обсуждать, что певица уже готовится стать мамой, даже не сыграв свадьбу.

На этот раз Кока выложила фото с возлюбленным. она позировала в смелом наряде с топом-балконет и джинсовой юбкой с высокой посадкой, которая едва прикрыла выпирающий живот.

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