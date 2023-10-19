«От вас ничего не скрыть»: Клава Кока блеснула своими округлостями фигуры в смелом наряде на фоне слухов о беременности

Клава Кока уже давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает выпускать новые песни и активно снимается в телевизионных шоу. Певица в 27 лет стала богатой и знаменитой. До недавнего времени она грезила о любви. В итоге своего спутника блондинка нашла в шоу «Сердце Клавы». Теперь с Александром Повериным она не расстается даже на гастролях.
А так как Клава не раз озвучивала свое желание иметь детей, многие сразу заподозрили ее в беременности. На фото с отпуска она не скрывала, что поправилась. Но фанаты продолжают обсуждать, что певица уже готовится стать мамой, даже не сыграв свадьбу.
На этот раз Кока выложила фото с возлюбленным. она позировала в смелом наряде с топом-балконет и джинсовой юбкой с высокой посадкой, которая едва прикрыла выпирающий живот.
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Клава Кока и Александр Поверин. Фото: соцсети звезды
«От вас ничего не скрыть, даже фото в купальнике не увели подозрения. Что я могу сказать. Посмотрела бы я на вас после 3 недель тот-стоп-съемок шоу «Здравствуй, сладкий»», – высказалась звезда.
Возлюбленного она назвала своим десертом. Поклонники залюбовались парой. Но многие пока не верят в том, что Александр искренен в своих чувствах. Другие гадают, каким будет их ребенок, если Клава потом все же объявит о беременности.