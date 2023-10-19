«Она была в себе»: дочь Юдашкина рассказала, почему на его похоронах никто не общался с Пугачевой

Когда были похороны, то на Троекуровском кладбище собрались многие его друзья, коллеги и поклонники. Алла Пугачева приехала из Израиля, чтобы проститься с ним. Однако она держалась отстраненно. Казалось, что с ней никто не разговаривает и даже не здоровается. Лишь стилист Игорь Гуляев не отходил от певицы. Однако Галина заверила, что все было иначе.

«Она была в себе. Люди понимали, что сейчас лучше не подходить, потому что это не тот момент, а не потому, что с ней принципиально не здоровались», — пояснила дочь кутюрье.

К слову, за полтора месяца до смерти Валентин навестил Аллу Борисовну в Израиле. Они всегда дружили. Тогда он также успел увидеться со своей мамой. Певица позже привезла ее на похороны, сопровождая в самолете. Такж Примадонна поддержала вдову Юдашкина.