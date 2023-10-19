«Она была в себе»: дочь Юдашкина рассказала, почему на его похоронах никто не общался с Пугачевой

В мае этого года умер Валентин Юдашкин. Для многих это стало большой потерей, в особенности для его родных. Жена маэстро Марина теперь живет одна в большом доме. Однако дочка Галина старается часто ее навещать, а также берет с собой в путешествия и позволяет нянчить внуков. Наследница кутюрье решилась дать интервью Алене Жигаловой, раскрыв все свои переживания.
По словам Галины, она случайно оказалась в Москве, когда ее папа попал в больницу. Метастазы взяли свое. Врачи не смогли спасти больного модельера. Она вспомнила, что уже спустя 15 минут после смерти папы телефоны стали разрываться от звонков, но она и ее мама были в шоке, поэтому никому не отвечали. До последнего в семье надеялись на лучшее.
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Алла Пугачева на похоронах Валентина Юдашкина. Фото: Global Look Press
Когда были похороны, то на Троекуровском кладбище собрались многие его друзья, коллеги и поклонники. Алла Пугачева приехала из Израиля, чтобы проститься с ним. Однако она держалась отстраненно. Казалось, что с ней никто не разговаривает и даже не здоровается. Лишь стилист Игорь Гуляев не отходил от певицы. Однако Галина заверила, что все было иначе.
«Она была в себе. Люди понимали, что сейчас лучше не подходить, потому что это не тот момент, а не потому, что с ней принципиально не здоровались», — пояснила дочь кутюрье.
К слову, за полтора месяца до смерти Валентин навестил Аллу Борисовну в Израиле. Они всегда дружили. Тогда он также успел увидеться со своей мамой. Певица позже привезла ее на похороны, сопровождая в самолете. Такж Примадонна поддержала вдову Юдашкина.
«Она поддерживала нас с мамой, говорила, что все будет нормально, что всегда на связи и всегда поддержит», — сказала Галина в шоу «Алена, Блин».