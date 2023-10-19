«Ты совершаешь преступление»: Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к скандальной внучке с просьбой одуматься

Четырехкомнатная квартира в Москве стала причиной раздора. Ольга посчитала, что племяннице не нужна ее доля этого жилья. Анна, в свою очередь, восприняла это как вызов. Она утверждает, что половина квартиры — ее собственность по закону. Дело в том, что ранее Федосеева-Шукшина переписала эту недвижимость на Ольгу и Марию от брака с Василием Шукшиным.

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А вот сама Мария потом переписала квартиру уже на дочку Анну, которая в тот момент уже успела оскандалиться. Она продала другую квартиру бабушки без ее ведома.

А теперь Трегубенко не хочет продавать свою часть квартиры, дарить тете тоже не изъявляет желания.