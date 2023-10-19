Нюша поделилась редкими фото со своим знаменитым отцом: в 57 лет седовласый красавец

Нюша уже давно стала популярной исполнительницей. Она регулярно появляется на публике и готовится выпустить новые песни. Артистка уже давно переехала в Дубай. Она растит там дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. После вторых родов певица брала паузу, но теперь снова дает концерты. Воспитывать детей помогает мама Ирина.
На этот раз Нюша поделилась трогательными фото с папой. Владимир Шурочкин является певцом и бывшим участником популярной группы «Ласковый май». Раньше он продюсировал наследницу, но после свадьбы артистка отказалась от его помощи и все взяла в свои руки.
Однако их связывают теплые отношения. Владимир в 57 лет держит себя в форме, носит длинные седые волосы. Он состоит в браке с гимнасткой Оксаной Барановской.
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Нюша с отцом. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит музыкант. Многие отметили, что сын певицы Саффрон похож на своего дедушку.
«Какая хорошенькая тут», «Папа у вас легендарный», «Вот это красавец», «Гены у вас шикарные», «Папина дочка», «Это так мило! Папа у вас хорошо выглядит», — стали писать пользователи Сети.