Нюша поделилась редкими фото со своим знаменитым отцом: в 57 лет седовласый красавец

На этот раз Нюша поделилась трогательными фото с папой. Владимир Шурочкин является певцом и бывшим участником популярной группы «Ласковый май». Раньше он продюсировал наследницу, но после свадьбы артистка отказалась от его помощи и все взяла в свои руки.

Однако их связывают теплые отношения. Владимир в 57 лет держит себя в форме, носит длинные седые волосы. Он состоит в браке с гимнасткой Оксаной Барановской.

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