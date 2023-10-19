«От этого Романа все можно было ожидать»: бывшая жена Стаса Намина рассказала об убийце сына и тещи музыканта

Случившееся прокомментировала Анна Исаева. Она была первой женой мэтра отечественной эстрады. Экс-супруга музыканта до сих пор руководит «Центром Стаса Намина».

«Я даже не знаю, какие здесь можно слова сказать, у меня самой нет слов. Могу немного рассказать об Артеме – прекрасный был мальчик, талантливый. Закончил Нью-Йоркский университет по специальности «кинематография», насколько знаю, трудился в сфере кино», – отметила Анна.

Она также добавила, что он был симпатичным и хорошим парнем. А вот про Романа экс-жена звезды говорила уже не в положительном ключе. Она даже считает, что Намин его не усыновлял. Исаева заверила, что артист с ним не общался долгое время.

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«От этого Романа все можно было ожидать», – подметила она.

Также бывшая жена мэтра исключила версию, что Роман совершил убийство ради имущества.