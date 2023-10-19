Валя Карнавал в лифе игриво сдавила свои прелести: «сдобные» полушария груди у всех на виду

На этот раз Валя поделилась откровенным фото. Она красовалась в лифчике цвета «Тиффани». Блогерша чувственно приоткрыла рот и руками сдавила свою пышную грудь, продемонстрировав ложбинку греха. Карнавал сделала укладку с легкими волнами. Она даже маникюр сделала в тон наряда.

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