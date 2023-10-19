Валя Карнавал в лифе игриво сдавила свои прелести: «сдобные» полушария груди у всех на виду

Валя Карнавал уже больше пяти лет строит карьеру. Она является одной из самых популярных блогеров в России. Более того, ей удалось стать певицей. Она регулярно оказывается в центре внимания. После расставания с Сашей Стоуном она стала чаще выходить в свет, похудела и обзавелась откровенными нарядами. Звезда не перестает хвастаться тем, как выглядит в 21 год.
На этот раз Валя поделилась откровенным фото. Она красовалась в лифчике цвета «Тиффани». Блогерша чувственно приоткрыла рот и руками сдавила свою пышную грудь, продемонстрировав ложбинку греха. Карнавал сделала укладку с легкими волнами. Она даже маникюр сделала в тон наряда.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие отметили, что она похорошела. «Ох, вот это фигурка», «Какие дыньки», «Просто бесподобная», «Ой, как расцвела», «После расставания стала собой», «Вся похудела, а грудь осталась», «До чего хороша», «Как получилось соблазнительно», «Парни лишились сна», — прокомментировали пост подписчики.