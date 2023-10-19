Максим Галкин* сбежал из Израиля

В четверг, 19 октября, сбежавший из России в Израиль Максим Галкин* (признан иноагентом в России) уехал на Кипр. Как только в этой стране начались сложные события, артист тут же засобирался в другое место.

Хотя еще неделю назад обращался зачем-то к россиянам, что готов помогать Израилю отстаивать свою позицию. Неизвестно до сих пор выступал ли он с подобными заявлениями на иврите, чтобы его услышали те, кому сейчас на самом деле нужна помощь.

Галкин* намерен дальше лить грязь на Россию на своих концертах. Родина родиной, но деньги не пахнут даже в любой мировой обстановке.

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