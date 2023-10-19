Меган Маркл и принц Гарри могут хорошо заработать на дружбе с Кардашьянами: подробности

После переезда из Великобритании в Штаты карьера Меган Маркл складывается не так хорошо, как она ожидала. Ранее актриса не раз говорила о том, что планирует опять активно сниматься. Ходили слухи, что она намерена сыграть принцессу Диану. Но, как показало время, режиссеры не спешат выстраиваться в очередь у дверей Маркл.

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Возможно, прошло слишком мало времени после возвращения в Америку, и герцогиня Сассекская еще удивит всех своими успехами в кино. Однако не исключено и то, что скандальная репутация Меган станет причиной того, что актрисе придется искать другие источники заработка.

Например, не так давно в Сети появилась информация о том, будто бы принц Гарри и его супруга решили монетизировать свое знакомство с голливудскими знаменитостями Кардашьян-Дженнер. Не исключено, что скандальная парочка появится в шоу известной семьи. Во всяком случае, источник близкий к Крис Дженнер, говорит, что ей уже не терпится ввести Гарри и Меган в сериал «Семейство Кардашьян».

«Для двух семей это решающий шаг, чтобы объединиться, но Крис не хочет действовать слишком агрессивно и слишком рано… Даже если это будет всего лишь эпизодическая роль, это огромная победа для Крис. Сейчас этот шаг кажется очень прибыльным», — заявил инсайдер.

Меган и Гарри пока никак не комментируют эти слухи. Но поклонники и хейтеры пары уверены, что ради прибыли они готовы на многое. Что ж, посмотрим, как будут развиваться события.

Источник: pagesix.com