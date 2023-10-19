Сын Стаса Намина рассказал, почему убил брата и бабушку

Рок-музыкант Стас Намин в одночасье лишился 30-летнего сына Артема Микояна и тещи Прасковьи Ткаченко. Самое ужасное, что убил родственников другой сын артиста 39-летний Роман Микоян.

Стас Намин усыновил его еще годовалым и воспитал как родного. Однако и Артем, и Прасковья Ткаченко являются для Романа кровными родственниками. У братьев — одна мама Галина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Оказалось, что парень вначале избил родственников молотком, а потом зарезал ножом в подмосковном доме. На поступок он пошел в наркотическом опьянении, оправдав себя тем, что они слишком его опекали и критиковали за поведение.

В полицию Роман позвонил сам и во всем признался.

«Роману Микояну не нравилось, что его бабушка и младший брат Артем Микоян пытались поучать его и ругали за различные передряги, в которые он попадал», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Известно, что три года назад Романа во время одной из тусовок избили в центре столицы. Тогда у него отобрали новенький Айфон.

К тому же однажды сын Намина сбил насмерть человека, отделавшись условным наказанием. Стас Намин убит горем и не может осознать, как он мог взрастить такого человека.

Источник: Telegram-канал Shot.