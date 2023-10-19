Стали известны подробности о загадочных родственниках Стаса Намина, потерявшего сына и тещу

По подозрению в убийстве тещи Прасковьи Ткаченко и сына Стаса Намина, 30-летнего Артема Микояна, задержали второго наследника артиста, Романа Микояна.

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Тела родственников обнаружили в подмосковном поселке Крюково Истринского городского округа. На них нашли следы от ударов молоком и ножом.

Роман Микоян сам позвонил в полицию, дал показания. Известно, что он был усыновленным ребенком музыканта, пишет КП.

О четвертой жене Намина информации совсем мало. Известно, что ее зовут Нина, а их отношения начались после 2015 года, когда музыкант расстался с Галиной. Новая супруга родила Намину сына Анастаса.

Погибший Артем Микоян учился в Нью-Йорке, в престижной школе искусств Tisch School of the Arts. Всю жизнь он был увлечен живописью, мечтая добиться больших высот на этом поприще.

Уже в 10 лет он стал известен широкому круг лиц тем, что его рисунок стал основой для календаря, выпущенного Государственным Русским музеем (2005 год).

Также Артем Микоян прославился тем, что стал самым молодым автором, представленным в каталоге «Абстракция в России. XX век».

Отметим, что настоящее имя Стаса Намина — Анастас Алексеевич Микоян.