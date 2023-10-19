Умер актер Сергей Гладков, известный по ролям в «Каламбуре»

Умер известный комик, актер и режиссер Сергей Гладков, которого зрители полюбили по юмористическому проекту «Каламбур». Любимцу публики было всего 60 лет, сообщает RT.

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Гладков играл мужика из «Деревни дураков», диспетчера и миссис Бурпл в «Крутом пике», неудачника в «Баре Каламбур», Дранкеля в «Железном капуте» и других запоминающихся юмористических героев.

Его роли незабываемы, обладают неповторимой харизмой и очарованием.

Отметим, что Сергей Гладков был человеком талантливым не только в актерском амплуа, он работал также звукорежиссером и дизайнером звуковых эффектов.