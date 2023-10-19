Татуированный сын Яковлевой удивил домашним фото: «С дочкой любимой»

Елена Яковлева. Фото: Global Look Press

Шальных любит впечатлять людей неожиданными поступками.

Единственный сын популярной российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных постоянно удивляет публику.

То он все тело украшает татуировками, то начинает сводить перманентные рисунки, то язык на камеру разрезает… В общем, любит создавать эпатаж из ничего.

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При этом Денис работает обычным парикмахером, не имя к культурной среде и бомонду никакого отношения. Он нередко показывает в соцсетях скромную обстановку своей маленькой квартиры, в которой редко мелькают человеческие лица.

Однако новым сообщением в соцсетях он народ все-таки удивил. Неужели женился и завел детей?

«С дочкой дорогой моей любимой», - написал Шальных.

Однако на фото оказалась обыкновенна кошка. Видимо, Денис любит ее, как близкого человека.

«Моя прелесть ласковая хулиганская. Так любит кусь делать за палец папин», - заявил сын Яковлевой.

Кошка сына Елены Яковлевой. Фото: соцсети

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