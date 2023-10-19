Татуированный сын Яковлевой удивил домашним фото: «С дочкой любимой»

Единственный сын популярной российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных постоянно удивляет публику.
То он все тело украшает татуировками, то начинает сводить перманентные рисунки, то язык на камеру разрезает… В общем, любит создавать эпатаж из ничего.
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При этом Денис работает обычным парикмахером, не имя к культурной среде и бомонду никакого отношения. Он нередко показывает в соцсетях скромную обстановку своей маленькой квартиры, в которой редко мелькают человеческие лица.
Однако новым сообщением в соцсетях он народ все-таки удивил. Неужели женился и завел детей?
«С дочкой дорогой моей любимой», - написал Шальных.
Однако на фото оказалась обыкновенна кошка. Видимо, Денис любит ее, как близкого человека.
«Моя прелесть ласковая хулиганская. Так любит кусь делать за палец папин», - заявил сын Яковлевой.
Кошка сына Елены Яковлевой. Фото: соцсети