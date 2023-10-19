Перенесший ампутацию Роман Костомаров впервые рассказал, как дети отреагировали на неизбежное

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые поведал о том, как отреагировали его дети, 12-летняя дочка Настя и семилетний сын Илья, на то, что у отца теперь вместо рук и ног — искусственные конечности.

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Напомним, фигурист лишился стоп и кистей рук в результате гангрены, начавшейся из-за сепсиса на фоне осложнений. Чемпион был на грани жизни и смерти, несколько месяцев был в реанимации и чудом выкарабкался. В июле его выписали, и начался процесс реабилитации.

Дети Костомарова приняли неизбежное, и когда отец переступил порог дома после больницы, встретили его без потрясений. И даже дали ему прозвище, которое вызывает у звездного папы улыбку.

«Сейчас я вижу, как растет мой сын, как он хулиганит, как растет дочка, радуюсь, когда они обнимают меня и в шутку называют «Папа — робот 3000». Сын, правда, спрашивает: «Папа, а можно сделать так, чтобы у тебя еще и голова на 360 градусов поворачивалась?» — рассказал Костомаров.

Фигурист после протезирования стоп уже успел встать на коньки и выступил в ледовом шоу. Теперь он осваивает бионический протез правой руки, ради которого ему пришлось продать любимый японский мотоцикл.

По материалам сайта «Спорт-Экспресс»