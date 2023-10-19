Прилучный спускает сотни тысяч на отдыхе с новой женой: Муцениеце в шоке, выбивает алименты

Павел Прилучный увез молодую жену Зепюр Брутян в Дубай. И выбрал самый фешенебельный курорт для отдыха. Из окна их гостиницы открывается вид на Пальму – насыпной лакшери-остров, на «ветвях» которого имеют виллы даже голливудские звезды.

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Отдых в отелях на Палм-Джумейра начинается со 100 тысяч рублей за сутки, и Прилучный не скупится на отпуск. К тому же, с новой женой актер уединился – на этот раз без детей, даже общего малыша не взяли.

А в это время бывшая жена «мажора» Агата Муцениеце в шоке от алиментов, которые актер платит на двоих детей. Ежемесячно папа перечисляет на них по 200 тысяч в месяц. Но мама хочет, чтобы это были честные 30% дохода, и это немалые деньги: один съемочный день Прилучного стоит 500 тысяч рублей.

Муцениеце подала на бывшего мужа в суд в надежде увеличить выплату на детей. Слушание назначено на ноябрь, пока Прилучный никак не отреагировал на иск от экс-жены.

По материалам сайта kp.ru