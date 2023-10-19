Надежда Бабкина рассталась с 33-летним фаворитом

Звезда отечественной сцены Надежда Бабкина редко комментирует личную жизнь. Она более 20 лет состояла в гражданском браке с Евгением Гором, но инкогнито рассталась с ним, но об этом публика узнала не от нее, а от третьего лица.

Коллега артистки по «Модному приговору» Александр Васильев без зазрения совести, ни разу не осекшись, заявил во всеуслышание еще и то, что у Надежды Георгиевны – новый молодой фаворит.

«У нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Мини-Плющенко. Она же давно рассталась с мужем», - выдал личные тайны Бабкиной Васильев.

Этим самым «очень-очень красивым мужчиной» оказался 33-летний Сергей Рябов. Он стал правой рукой звезды и пиар-директором театра Бабкиной. По слухам, казачка Надя щедро потратилась на фаворита – приобрела ему квартиру в районе проспекта Мира за 47 млн рублей. К тому же, и оплату ремонта взяла на себя, а это еще 10 миллионов.

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