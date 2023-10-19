Последние дни жизни кавээнщика Сергея Сивохо были адскими: стали известны ужасающие подробности смерти шоумена

54-летний кавээнщик, шоумен Сергей Сивохо на днях скончался в одной из больниц Германии. Как сообщает сайт kp.ru, последние дни жизни юмориста были наполнены адскими муками.

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Юморист давно и сильно болел, незадолго до кончины у него развился сепсис, из-за которого внутренние органы и системы начали отказывать одна за другой – полиорганная недостаточность. Страданиям Сивохо положили конец медики – они отключили его от аппаратов жизнеобеспечения.

Добавим, российскому зрителю Сергей Сивохо стал известен в 90-е годы. Он был звездой КВН, выступал в команде «Дрим Тим». Его узнаваемой фишкой стали убранные в хвостик волосы и крупное телосложение. Также он строил кинокарьеру, снимался в юмористической передаче «ОСП-студия».

Из-за недуга в последние годы Сивохо сильно изменился - похудел настолько, что перестал быть похож на себя прежнего.