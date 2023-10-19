«Абсолютная правда»: Пригожин заговорил о возвращении Пугачевой на сцену

74-летняя Алла Пугачева переехала в Израиль с семьей еще в прошлом году, громко оскандалившись напоследок оскорблением в адрес россиян. И тем не менее, люди по результатам опроса поставили Примадонну на пятое место в рейтинге лучших отечественных певиц года.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Продюсер Иосиф Пригожин не видит в этом ничего удивительного. По его мнению, певица Пугачева оставила огромный след в истории советской и российской эстрады и музыки. И предположил, что произойдет, если она вдруг вернется на сцену.

«Я уверен, что, если завтра объявят о том, что она возобновила концерты, на нее снова пойдут люди. Ведь Пугачева выступала в этой стране на протяжении огромного количества лет, и произведения, которые она спела за годы своей профессиональной деятельности, по-прежнему остаются в сердцах миллионов людей. И это абсолютная правда», - цитирует Пригожина сайт «Мир новостей».

Продюсер добавил, что Пугачева уже не просто имеет имя, вписанное в историю, а это давно бренд, обладающий большой мощью. И пропасть легко с радаров Примадонне не позволят, а всегда будут держать в поле зрения.