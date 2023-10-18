Виктория Боня в черном бикини сразила пляж на Мальдивах: обнажила рельефный пресс и упругие бедра

Пока Боня скрывает лицо то за очками, то за кепками, поклонники гадают, что она сделала с фигурой. В 43 года светская львица много занимается спортом. Однако ранее ей не удавалось добиться идеальных форм, а потом ее пятая точка округлилась, а талия стала узкой. 18 октября Виктория покрасовалась в черном бикини на качелях. Она похвасталась рельефным прессом, а также упругими бедрами и грудью.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».