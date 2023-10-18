Виктория Боня в черном бикини сразила пляж на Мальдивах: обнажила рельефный пресс и упругие бедра

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. Хоть она и покинула шоу «Дом-2», ее популярность только растет. Телеведущая живет в Монако, посещает красные дорожки и выпускает одежду, а также косметику. В этом году она решилась на пластику лица, а также сменила имидж. До сих пор звезда не показывает результат. Но теперь она приехала на Мальдивы и сразу похвасталась фигурой, которая тоже преобразилась.
Пока Боня скрывает лицо то за очками, то за кепками, поклонники гадают, что она сделала с фигурой. В 43 года светская львица много занимается спортом. Однако ранее ей не удавалось добиться идеальных форм, а потом ее пятая точка округлилась, а талия стала узкой. 18 октября Виктория покрасовалась в черном бикини на качелях. Она похвасталась рельефным прессом, а также упругими бедрами и грудью.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
К слову, на дорогом курорте Боня отдыхает с таинственным бойфрендом, которого в шутку называет папиком. Поклонники оценили формы звезды. «Вот это богиня», «Ой, а фигуру тоже сделала?», «Ну прям 20 лет», «Лицо не устала прятать?», «Какой живот, ну все такое точеное», «Как скульптура», «А тут все захотели так же выглядеть», — стали писать подписчики.