Галина Юдашкина запечатлела годовалую внучку модельера в платье и пудровом джемпере: маленькая леди с щечками

На этот раз Галина завершила работу над очередной коллекцией, которую представила публике. И теперь она поделилась новым фото годовалой наследницы. Для малышки бизнесвумен подбирает модные наряды. На новом снимке девочка была в нежном платье и кардигане пудрового розового цвета. У нее отросли волосы, которые украсила заколка. Агата уже может похвастаться пышными ресницами и пухлыми щечками с румянцем.

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