Галина Юдашкина запечатлела годовалую внучку модельера в платье и пудровом джемпере: маленькая леди с щечками

Валентин Юдашкин ушел из жизни в этом году. Это стало ударом для его родных и поклонников. Дочка маэстро Галина возглавила Модный дом. Она уже демонстрировала результат своих стараний. Однако бизнесвумен еще весной переехала жить в Дубай. Там она растит детей: Аркадия, Анатолия, Агату Ариеллу. Часто к ним приезжает вдова кутюрье Марина, которая обожает внуков.
На этот раз Галина завершила работу над очередной коллекцией, которую представила публике. И теперь она поделилась новым фото годовалой наследницы. Для малышки бизнесвумен подбирает модные наряды. На новом снимке девочка была в нежном платье и кардигане пудрового розового цвета. У нее отросли волосы, которые украсила заколка. Агата уже может похвастаться пышными ресницами и пухлыми щечками с румянцем.
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Агата Ариелла. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как быстро растет малышка. Многие заверили, что кроха очень похожа на дедушку. «Ох, вот это куколка», «Ну что за сладкое чудо», «Прям Валя! Глаза его», «Радость растет», «Ангелочек», «Мама наряжает свою принцессу», «Умиление, и только», — стали писать в Сети.
Добавим, что сыновья Галины уже учатся в школе. Они разговаривают не только на русском, но и на английскм языке.