Наталья Водянова в эффектном платье Loewe и модных туфлях появилась с Антуаном Арно на выставке в Париже

Наталья Водянова уже много лет является звездой в индустрии моды. Она стала одной из самых знаменитых топ-моделей в мире. Однако уже больше года российская красавица ведет тихий образ жизни. Она забросила соцсети, крайне редко выходит в свет. Наталья живет в Париже в огромном особняке. Она воспитывает четверых детей, а старший пятый сын уже упорхнул из дома во взрослую жизнь.
В сентябре Наталья отметилась на Неделе моды. А 17 октября она впервые за долгое время предстала на публике с мужем Антуаном Арно, сыном мультимиллиардера Бернара Арно.
На этот раз Водянова решила посетить выставку Марка Ротко в Париже. Она для такого случая облачилась в эффектное платье Loewe с рисунком силуэта фигуры. Лук дополнили ультрамодные туфли белого цвета на фактурном каблуке.
Экспозиция развернулась в стенах Fondation Louis Vuitton, построенного по инициативе президента компании LVMH Бернара Арно. Муж модели был в синем костюме и водолазке. Он почти не позировал, но выложил в Сети фото с супругой.
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Наталья Водянова. Фото: соцсети звезды
41-летняя российская супермодель восхитила поклонников. Многие отметили, что она выглядит молодо и обладает точеной фигурой. К слову, красно-белое платье обошлось Наталье в 2900 долларов, а туфли — в 990 долларов. Она позировала на фоне картин художника Ротко.
«До чего крутая», «Вот это фигура», «Ох, вот это красотка», «Вообще не стареет», «Красотка», «Мама пятерых детей, а такая стройная», — стали писать в Сети.