Наталья Водянова в эффектном платье Loewe и модных туфлях появилась с Антуаном Арно на выставке в Париже

Наталья Водянова уже много лет является звездой в индустрии моды. Она стала одной из самых знаменитых топ-моделей в мире. Однако уже больше года российская красавица ведет тихий образ жизни. Она забросила соцсети, крайне редко выходит в свет. Наталья живет в Париже в огромном особняке. Она воспитывает четверых детей, а старший пятый сын уже упорхнул из дома во взрослую жизнь.

В сентябре Наталья отметилась на Неделе моды. А 17 октября она впервые за долгое время предстала на публике с мужем Антуаном Арно, сыном мультимиллиардера Бернара Арно.