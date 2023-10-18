«Улетаю надолго»: Ольга Бузова покинула Россию

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она перестала вести «Дом-2», но теперь ведет другие проекты. Также артистка продолжает давать концерты. Осенью она не раз представала на публике. Певица также гастролировала. А на днях она перекрасилась в брюнетку и сделала заявление для поклонников.
В соцсети Ольга выложила фото из аэропорта. Она призналась, что покидает Россию.
«Мои хорошие, улетаю надолго из Москвы», – заинтриговала артистка.
Она предложила подписчикам отгадать, куда она едет. Многие думали, что телеведущая снова направилась в Африку, где снимает шоу уже не первый год. Более того, в этот вечер также выложил фото из самолета Михаил Галустян, который ведет шоу «Звезды в Африке» вместе с ней. Однако они ошиблись.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
На этот раз Бузова оказалась в Китае. Она первый день провела в спа. Потом телеведущая нарядилась в кимоно. Она решила снять видео. Артистка произнесла речь на китайском языке. Однако поклонники не поняли, о чем она сказала.
«Ну здравствуй, Поднебесная. Я на месте», – заявила она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга без макияжа. Многие отметили, что она их удивила. Пока до конца ноября телеведущая не собирается возвращаться домой. Она заверила, что скоро раскроет цель своей поездки.