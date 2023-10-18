«Улетаю надолго»: Ольга Бузова покинула Россию

В соцсети Ольга выложила фото из аэропорта. Она призналась, что покидает Россию.

«Мои хорошие, улетаю надолго из Москвы», – заинтриговала артистка.

Она предложила подписчикам отгадать, куда она едет. Многие думали, что телеведущая снова направилась в Африку, где снимает шоу уже не первый год. Более того, в этот вечер также выложил фото из самолета Михаил Галустян, который ведет шоу «Звезды в Африке» вместе с ней. Однако они ошиблись.

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