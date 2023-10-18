«Вот это спелись»: постройневшая Клава Кока в мини-юбке и чулках козырнула прелестями перед Федуком

На этот раз Клава еще больше удивила поклонников. Она выложила кадры, на которых отметилась с Федуком. Они записали совместный трек. А в сниппете певица покрасовалась в костюме салатового цвета с мини-юбкой. Она подчеркнула постройневшие формы, а чулки придали изюминку. Кока игриво блеснула ножками в машине, едва прикрыв сокровенное.

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