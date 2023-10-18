«Вот это спелись»: постройневшая Клава Кока в мини-юбке и чулках козырнула прелестями перед Федуком

Клава Кока уже давно стала популярной персоной. Она регулярно выступает на сцене и даже собирает стадионы. Блондинка признавалась, что разбогатела. Она грезила о любви и решилась на съемки шоу «Сердце Клавы», где нашла жениха. Теперь артистка строит отношения с Александром Повериным. Они уже вместе ездили в отпуск. Звезда признавалась, что тогда поправилась.
На этот раз Клава еще больше удивила поклонников. Она выложила кадры, на которых отметилась с Федуком. Они записали совместный трек. А в сниппете певица покрасовалась в костюме салатового цвета с мини-юбкой. Она подчеркнула постройневшие формы, а чулки придали изюминку. Кока игриво блеснула ножками в машине, едва прикрыв сокровенное.
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Поклонники восхитились тем, как выглядела Клава. Многие отметили, что она хорошо смотрится с рэпером. Другие удивились, что певица спела дуэтом с парнем, заподозрив, что Александр ее может приревновать. «Ну с Федуком невероятно сошлись в треке, мурашки», «Два краша», «Как похудела», «Наряд огонь», «А парень уже оценил чулки?», «Бесподобная», — стали писать в Сети.
Клава Кока и Федук. Фото: соцсети звезды