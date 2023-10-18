«Понял, сколько всего упустил»: Джамшут из «Нашей Russia» после 10 лет скитаний избавился от алкоголизма и ударился в веру

На этот раз с Валерием связались журналисты. Оказалось, что его жизнь наладилась.

Он признался, что, когда о его ситуации узнали в обществе, ему стали помогать. Сейчас он ставит новый спектакль «Маэстро вин». Также Магдьяш похвастался, что занимается актерским мастерством с детьми, а также начал гастролировать по южной части России, дает сольные концерты, устраивает творческие вечера.

Ранее он потерял работу из-за пристрастия к алкоголю. Он не мог выучить текст или пропускал спектакли. Теперь актер так себя не ведет.

«Пить я бросил. Работа помогла. Я понял, сколько всего упустил за то время. Понял, что талант, посланный свыше, нельзя растрачивать. Им нужно делиться. Людям нравится. Я тут как-то встретил двух бабушек в одном из отелей, когда был в костюме Джамшута. Они попросили сфотографироваться. Я, конечно, согласился. Они тогда сказали, что денег нет, но попросили дать им номер свой. Потом смотрю, а они мне 10 тысяч перевели», – вспомнил Валерий.

Также он больше не живет в приюте. Ему позволил жить в доме священник. Взамен артист помогает по хозяйству – собирает виноград, смотрит за садом. Пока лишь с детьми ему не удалось наладить отношения, пишет SPB.kp.ru.