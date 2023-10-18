«Понял, сколько всего упустил»: Джамшут из «Нашей Russia» после 10 лет скитаний избавился от алкоголизма и ударился в веру

В свое время проект ТНТ «Наша Russia» стал популярным. Многим запомнился актер Валерий Магдьяш, который сыграл гастарбайтера Джамшута. Однако потом он не стал дальше сниматься в кино. Более того, жизнь артиста пошла под откос. В 2012 году он продал свою квартиру и отправился с деньгами в банк, но на него напали и обокрали. Валерий остался без документов, денег и жилья. Долгое время он был бездомным.
Магдьяш в разводе. Одна из дочерей живет в Израиле, вторая — в Магадане. С отцом общение они прекратили. Друзья пытались ему помочь, когда у него развился алкоголизм. Приятельница Ирина Осипова даже определила его в клинику, но врачи ему не могли помочь. Отмечалось, у него нет мотивации, чтобы жить нормально. Ему помог хозяин приюта в Пятигорске, где он оказался.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Валерий Магдьяш. Фото: Global Look Press
На этот раз с Валерием связались журналисты. Оказалось, что его жизнь наладилась.
Он признался, что, когда о его ситуации узнали в обществе, ему стали помогать. Сейчас он ставит новый спектакль «Маэстро вин». Также Магдьяш похвастался, что занимается актерским мастерством с детьми, а также начал гастролировать по южной части России, дает сольные концерты, устраивает творческие вечера.
Ранее он потерял работу из-за пристрастия к алкоголю. Он не мог выучить текст или пропускал спектакли. Теперь актер так себя не ведет.
«Пить я бросил. Работа помогла. Я понял, сколько всего упустил за то время. Понял, что талант, посланный свыше, нельзя растрачивать. Им нужно делиться. Людям нравится. Я тут как-то встретил двух бабушек в одном из отелей, когда был в костюме Джамшута.
Они попросили сфотографироваться. Я, конечно, согласился. Они тогда сказали, что денег нет, но попросили дать им номер свой. Потом смотрю, а они мне 10 тысяч перевели», – вспомнил Валерий.
Также он больше не живет в приюте. Ему позволил жить в доме священник. Взамен артист помогает по хозяйству – собирает виноград, смотрит за садом. Пока лишь с детьми ему не удалось наладить отношения, пишет SPB.kp.ru.