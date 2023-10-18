Брутян сверкнула «спелым» бюстом перед Прилучным на отдыхе: прильнула как кошечка, выпятила прелести

Зепюр Брутян стала известной персоной. Она снимается в кино, а также уже год живет в браке с Павлом Прилучным. Многие удивились, когда знаменитый холостяк неожиданно сыграл свадьбу. Примечательно, что у них не так давно родился сын Микаэль. Актер окружил заботой молодую жену. При этом он активно снимается в новых проектах. А на днях пара улетела в Дубай в мини-отпуск.
На этот раз они не стали брать с собой ребенка, устроив романтик. Прилучный не перестает любоваться избранницей. 18 октября Брутян в черном мини-бикини прильнула к мужу. Она была без макияжа, а также оголила свое пышное декольте. Актер с нежность поцеловал возлюбленную. Она не переставала привлекать к себе внимание.
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По словам Зепюр, их отпуск завершается. Она успела подрумяниться на солнце и насладиться морепродуктами. Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какие классные», «Вот это вид», «Приятно смотреть на природную красоту», «Тут просто бесподобная», «До чего шикарно», «Грудь у всех на виду! Паша не ревнует?» — стали писать в Сети.