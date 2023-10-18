Брутян сверкнула «спелым» бюстом перед Прилучным на отдыхе: прильнула как кошечка, выпятила прелести

На этот раз они не стали брать с собой ребенка, устроив романтик. Прилучный не перестает любоваться избранницей. 18 октября Брутян в черном мини-бикини прильнула к мужу. Она была без макияжа, а также оголила свое пышное декольте. Актер с нежность поцеловал возлюбленную. Она не переставала привлекать к себе внимание.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».