«Вот и он — папик»: Виктория Боня прилетела на Мальдивы со своим таинственным возлюбленным (видео)

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. Она не скрывает, что любит проводить время на дорогих курортах. Однако в этом году особое внимание экс-звезда «Дома» занимается своей внешностью. Она сменила стрижку, потянула тело, а также сделала пластику лица. В 43 года светская львица намерена устроить личную жизнь. Последние романы знаменитости были скоротечны, но теперь она встречается с новым избранником.
На этот раз Боня устроила себе отпуск. Она прилетела отдыхать на Мальдивы. Там телеведущая засняла своего бойфренда. Она скрывает его лицо и имя. Однако со спины было видно, что это подтянутый мужчина с длинными волосами. Светская львица похвасталась, что они проведут время на очень уединенном острове.
«А вот и он — мой папик», – шутливо заявила Виктория.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит избранник звезды. Многие заподозрили, что он моложе Бони, поэтому она и решила омолодиться. Более того, телеведущая заморозила яйцеклетки. Она признавалась, что хочет снова стать мамой. Напомним, что он отношений с миллионером Алексом Смерфитом у нее растет дочка Анджелина.