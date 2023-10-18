«Вот и он — папик»: Виктория Боня прилетела на Мальдивы со своим таинственным возлюбленным (видео)

На этот раз Боня устроила себе отпуск. Она прилетела отдыхать на Мальдивы. Там телеведущая засняла своего бойфренда. Она скрывает его лицо и имя. Однако со спины было видно, что это подтянутый мужчина с длинными волосами. Светская львица похвасталась, что они проведут время на очень уединенном острове.

«А вот и он — мой папик», – шутливо заявила Виктория.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».