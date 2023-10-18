40-летняя Бородина в бикини обнажила свой «орех»: показала фигуру без фотошопа и фильтров

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Примечательно, что в 40 лет телеведущая продолжает искать свою любовь. Пережив два развода она стала скрывать личную жизнь. При этом Ксения следит за внешностью, занимается спортом. Поклонники заметили, что одеваться звезда стала более откровенно.
Уже несколько дней Бородина находится в Таиланде. Она приехала на съемки нового сезона шоу «Последний герой». Примечательно, что телеведущая решила устроить себе отдых. Она понежилась у бассейна в зеленом бикини. Ксения обнажила не только плоский живот, но и упругие бедра. Она согнула ноги, козырнув изгибами своей фигуры.
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«Рабочая среда в октябре», — отметила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина без фотошопа. Многие осыпали ее комплиментами. «Как же красиво», «Вот это фигура», «Что за бесподобная женщина», «Мощный орех», «Хорошо прокачалась», «Вот фигурка хорошая, без желешки, все подтянуто», — стали писать пользователи Сети.