40-летняя Бородина в бикини обнажила свой «орех»: показала фигуру без фотошопа и фильтров

Уже несколько дней Бородина находится в Таиланде. Она приехала на съемки нового сезона шоу «Последний герой». Примечательно, что телеведущая решила устроить себе отдых. Она понежилась у бассейна в зеленом бикини. Ксения обнажила не только плоский живот, но и упругие бедра. Она согнула ноги, козырнув изгибами своей фигуры.

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