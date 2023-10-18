На Моргенштерна* завели дело в России: иноагент наследил перед Минюстом

18 ноября на Алишера Моргенштерна* завели дело по статье «Непредоставление иноагентом сведений в уполномоченный орган» (ст. 19. 34 ч 2) «Кодекса РФ об административных правонарушениях».

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Моргенштерн* не предоставил в Минюст России отчет о деятельности иностранного агента. Именно поэтому на рэпера составили протокол об административном правонарушении.

Напомним, Алишер Моргенштерн*, признанный в России иностранным агентом, помимо специальной маркировки своих материалов, обязан несколько раз в год отправлять отчетность о доходах и расходах в Министерство юстиции РФ. Музыкант просрочил подачу документов.

В качестве наказания музыканту светит штраф в 50 тысяч рублей.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Источник: Telegram-канал SHOT.