На 77 году жизни умер актер из «Белого солнца пустыни» Николай Ващилин

В возрасте 76 лет умер член Союза кинематографистов России Николай Ващилин, сообщает МК.ru со ссылкой на комментарий оргсекретаря союза Михаила Калинина.

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В настоящий момент причина кончины актера неизвестна. О дате смерти Николая Ващинина Михаил Калинин тоже не смог сообщить, однако в «Википедии» написано, что актер и каскадер умер еще 22 июля 2023 года в Санкт-Петербурге.

Николай Ващилин — российский актер, каскадер и постановщик многих известных трюков. Его участие было заметным в таких картинах, как «Белое солнце пустыни», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Остров сокровищ». и других.